Нещодавно Комаров приголомшив громадськість кардинальним схудненням, опублікувавши нові фото. ЗМІ звернули увагу на зміни у його рисах обличчя та фігурі. Ведучий програми «Світ навиворіт» помітно помолодшав та став більш підтягнутим.

42-річний журналіст в ефірі програми «Сніданок з 1+1» розкрив причини різкої втрати ваги, розповівши про особисту трансформацію, інформує видання «НБН».

За його словами, під час зйомок нового сезону його авторського шоу «Світ навиворіт» він звернувся до Інституту геронтології, щоб спеціалісти визначили його біологічний вік. Комаров зізнався, що результати після першої діагностики йому не сподобалися.

«Я був набагато старшим», – зізнався улюбленець українських телеглядачів.

Журналіст розповів, що він провів певну роботу, щоб знизити цей вік. Комаров почав правильно харчуватися, зокрема прибрав із раціону дріжджі та хліб. Також телеведучий займався спортом для досягнення бажаного результату.

