Восени український телепростір поповниться новою гучною прем’єрою. Уже 3 листопада на телеканалі ICTV2 стартує шпигунський детектив «Митець» — напружена історія про майора, який повертається з полону та намагається відновити спогади, розслідуючи серію загадкових убивств.

Режисерами серіалу стали Олексій Тараненко («Каховський об’єкт», «Я працюю на цвинтарі») та Денис Тарасов («БожеВільні»). Виробництвом займалася StarLightMedia, пише НБН.

Сюжет серіалу

Головний герой — майор Дмитро Скорук, який після трирічного полону повертається додому. Він не пам’ятає жодного дня, проведеного в неволі, а його свідчення стають головною загадкою для слідства.

Під час спроби відновити пам’ять колишній слідчий починає малювати сцени вбивств — і згодом з’ясовується, що ці малюнки відтворюють реальні злочини.

Режисер Олексій Тараненко зазначив, що «Митець» поєднує у собі елементи шпигунського трилеру, драми та психологічного детективу:

«Це історія про людину, яка шукає правду і себе водночас. Ми прагнули показати внутрішній біль ветерана через призму розслідування і напруженого сюжету», — розповів він.

Акторський склад

Головну роль виконав Дмитро Рибалевський. За його словами, образ військового та слідчого став для нього важливим викликом:

«Мій персонаж — ветеран, який намагається повернутися до життя після полону. Це не просто роль, це спроба прожити біль і силу багатьох українців», — поділився актор.

У серіалі також знялися Наталія Бабенко, Остап Ступка, Зоряна Марченко, Костянтин Корецький і Юлія Амелькіна.

Коли і де дивитися

Прем’єра серіалу «Митець» відбудеться 3 листопада о 20:00 на телеканалі ICTV2.

Після виходу на телебаченні всі серії можна буде переглянути на офіційному сайті ICTV2 та на онлайн-платформах StarLightMedia.

Чому варто подивитися «Митця»

«Митець» — це не просто детектив, а психологічна історія про пам’ять, травму і відновлення. Сюжет поєднує розслідування, шпигунські елементи та військові реалії сучасної України. Завдяки потужній режисурі та акторському складу серіал обіцяє стати однією з найгучніших прем’єр осені 2025 року.

