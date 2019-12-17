Двое полицейских пострадали из-за столкновений под Радой

Правоохранителей пришлось госпитализировать.

Акции протеста под парламентом набирают нешуточных оборотов: из-за столкновений двое полицейских получили травмы. В последствии, их пришлось госпитализировать.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу киевской полиции.

Как известно, столкновения в правительственном парламенте случились на митинге против рынка земли: активисты пытались установить военную палатку на ул. Грушевского, а полицейские не позволили им этого сделать, так как активисты не имели разрешений.

Напомним, ранее мы писали, что в столкновениях под ВР пострадали журналисты «Громадського».