Бекиров, Гриб, Сущенко и еще 6 бывших узников Кремля посетили Сейм Латвии

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Латвия и впредь будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также продолжать реабилитационные программы для украинских узников Кремля.

Об этом заявила председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце во время встречи с 9-ю украинскими бывшими политзаключенными Кремля, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Латвия считает Украину своим другом и союзником. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Для нас большая честь приветствовать в парламенте патриотических и героических людей, которые не боятся отстаивать ценности своей Родины — Украины», — сказал Мурниеце, отдавая дань украинскому народу за его силу и мужество в защите своей страны.

По ее словам, страна продолжит реализовывать реабилитационные программы для украинцев.

Спикер также подчеркнула, что Латвия всегда включала Украину в международную повестку дня.

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Бывшие политзаключенные Кремля поблагодарили главу Сейма за поддержку и помощь Украине. В частности, Эдем Бекиров упомянул о соответствующих законодательных инициативах латвийского парламента относительно 75-й годовщины депортации крымских татар и признания геноцида своего народа. Он подарил четырехтомник по истории крымскотатарского народа и флаг крымских татар. Алексей Сизонович и Павел Гриб передали в Сейм государственный флаг Украины, буклеты с информацией о политзаключенных и фильмы об узниках Кремля.

Роман Сущенко выразил благодарность Латвии за принципиальную позицию и солидарность с Украиной на таких международных площадках, как ПАСЕ в постоянной группе «Балтик плюс», в группе NB8 (Nordic-Baltic Eight), «Восточное партнерство», ЕС, ОБСЕ, НАТО и ООН.

Он призвал усилить международные усилия по освобождению остальных граждан Украины из российских тюрем. Его поддержали другие бывшие политзаключенные — Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко, Артур и Евгений Пановы. Сущенко подарил главе Сейма Латвии репродукцию своего рисунка «Лиссабон», созданного в СИЗО «Лефортово» в 2017 году.

Во время пребывания группы украинцев в ​​Латвии планируются также встречи с главой МИД Эдгаром Ринкевичсом и с украинской общиной Латвии.

Как сообщал Укринформ, 10 декабря в Латвию прибыли десять узников Кремля, освобожденных в результате обмена 7 сентября: Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Артур Панов, Евгений Панов, Алексей Сизонович, Роман Сущенко. Некоторые прилетели со своими близкими, поэтому общее количество прибывших — 17. Олег Сенцов прибыл в Латвию 15 декабря.

7 сентября 2019 года между РФ и Украиной состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц в формате "35 на 35". В Украину вернулись 35 человек, в том числе 11 незаконно осужденных украинцев и 24 моряка, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

По материалам: ukrinform.ru