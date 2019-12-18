Счетной палате поручили проверить системы соцзащиты и пенсий

Общество
Таисия Слепцова0
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Счетной палате поручили проверить системы соцзащиты и пенсий

Верховная Рада поручила Счетной палате провести в 2020 году анализ системы общеобязательного государственного пенсионного социального страхования и социальной защиты населения.

Соответствующее решение поддержали 316 народных депутата при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент Укринформа.

В то же время в решении отмечается, что Счетная палата должна будет предоставить Раде информацию о результатах осуществления такого контрольного мероприятия с рекомендациями по совершенствованию данной системы, включая предложения о внесении изменений в законодательство.

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Председатель ВР Дмитрий Разумков уточнил, что это поручение осуществляется по инициативе фракции "Слуга народа".

По материалам: ukrinform.ru


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