Россия пригнала в «Л/ДНР» особенный «гумконвой» — что получили в свои руки террористы

Российская Федерация в очередной раз отправила на оккупированную часть Донбасса так называемый «гуманитарный конвой», состоящий из 17 грузовиков. Интересно то, что эти транспортные средства загружены в среднем на 75%.

Об этой информации сообщила пресслужба ГПСУ Украины, передает издание «НБН».

«Через российские пункты пропуска «Матвеев Курган», а также «Донецк» с 05:00 до 06:00 19 декабря в Украину въехали грузовики так называемого «гумконвоя» Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Отмечается, что данные автоколонны двигались с грубым нарушением норм международного и украинского законодательства. Кроме того, Кремль нарушил согласованные с Международным Комитетом Красного Креста модальности.

В данный момент точно неизвестно, что получили в свои руки террористы. По официальным данным РФ, в грузовиках находились медикаменты наряду с детскими наборами. Однако украинские пограничники не смогли проверить содержимое грузовиков, поэтому оккупантам спокойно могло достаться новое вооружение и военная техника.

Напомним, как Путина «взяли за горло» из-за Донбасса – российский лидер рассказал о неприятном инциденте.