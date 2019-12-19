Заместителя руководителя Киевской таможни отпустили из-под ночного ареста

Апелляционная палата ВАК отменила ночной арест заместителя руководителя Киевской таможни Государственной фискальной службы Сергея Тупальского.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе суда.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила Тупальскому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, который назначила первая инстанция суда", — сообщили в пресс-службе.

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Как сообщалось, 26 ноября работники НАБУ задержали десять человек по делу о нарушении таможенного законодательства. Среди них был и заместитель руководителя Киевской таможни ГФС Сергей Тупальский.

По материалам: ukrinform.ru