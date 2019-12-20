НСЖУ осуждает действия НАБУ, которые блокируют работу канала «Думская TV»

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко назвал "позором" действия сотрудников НАБУ, которые проводят без предъявления документов обыски в редакции одесского телеканала "Думская TV", блокируя работу журналистов.

Об этом Томиленко написал на своей странице в Facebook.

"Позор в прямом эфире! Из-за действий НАБУ прекращен прямой эфир одесского телеканала" Думская ТВ", — заявил председатель правления НСЖУ.

В НСЖУ констатировали, что не смогли связаться с директором медиахолдинга "Думская" Юрием Басюком для получения подробностей с места события — "телефон не отвечает".

"В то же время Национальный союз журналистов Украины осуждает практику проведения обысков или других следственных действий в редакционных помещениях СМИ, которые проходят в грубый способ и угрожают прекращением непрерывного вещания", — отмечается в комментарии.

НАБУ так же, как и любая другая из многочисленных украинских правоохранительных служб, должен уважать права журналистов и своими действиями не притеснять свободу слова, говорится в посте.

Как сообщалось, в 11 час. 30 мин. телеканал "Думская TV" исчез из эфира. Главный редактор телеканала Каролина Тымкив не могла попасть, как и другие сотрудники, на свое рабочее место. Главред считает происходящее, "давлением на СМИ". В "Думская TV "утверждают, что детективы НАБУ проводят обыски без предъявления документов.

Читайте также: В "Думская TV" утверждают, что детективы НАБУ не показывают документов

Пресс-служба НАБУ, в свою очередь, обнародовала информацию о том, что следственные действия (в помещении телеканала "Думская" — ред.) санкционированы, их осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13 (Одесса) в пользу ООО «Шаг вперед». Указывается, что целью проведения следственного действия в помещении, которое сейчас использует ТРК «Думская», является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар, 13. Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная, 10, поскольку указанное СМИ и ООО «Шаг вперед» имели одних и тех же бенефициарных владельцев.

Фото: Думская

По материалам: ukrinform.ru