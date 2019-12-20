В Киев привезли снег из Буковеля

5 грузовых автомобилей привезут немного зимнего настроения в столицу.

В этом году погода решила побаловаться и даже под конец декабря всё никак не подарит украинцам снег, передает «НБН» ссылаясь на ТСН.

А такие капризы уж никак не вписывались в планы столицы, где готовились создать зону зимних развлечений для гостей и жителей Киева. Поэтому, так и не дождавшись снега из неба, в Киеве решили привезти его из Карпат.

Снег набирали на склонах популярного горнолыжного курорта Буковель. Для создания праздника нагрузили 5 фур, которые привезут снег к Арке дружбы народов. Здесь планируют установить трамплины.

Напомним, ранее мы писали, что в Карпатах выпал снег.