Олег Сенцов жестоко отомстил Путину за содержание в плену – такого от известного режиссера не ожидал никто (ВИДЕО)

Социальными сетами активно распространяется видео, на котором режиссер и бывший узник Кремля – Олег Сенцов, вмести с другими бывшими политическими заключенными, сжигают несколько российских флагов.

Об этом передает НБН, ссылаясь на Facebook страничку Олега Сенцова.

Известно, что режиссер Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух и другие бывшие узники Кремля сейчас находятся на реабилитации в Латвии.

На видео, которое Олег обнародовал в социальной сети, мужчины сжигают несколько российских флагов, правда, очень маленьких.

Gepostet von Oleg Sentsov am Sonntag, 15. Dezember 2019

Сам Сенцов так прокомментировал свой поступок:

«Появились с ребятами в санатории в Юрмале. Нарушаем режим, общаемся и сжигаем вражеские знамена».

Стоит отметить, что настроение в бывших политических заключенных довольно радостное. Видимо, реабилитация в Латвии положительно сказалась на состоянии украинцев, которым пришлось побывать в российском плену.

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