Олег Сенцов жестоко отомстил Путину за содержание в плену – такого от известного режиссера не ожидал никто (ВИДЕО)

Важное Общество
Ольга Гергелюк0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Сенцов
Фото: ТСН

Социальными сетами активно распространяется видео, на котором режиссер и бывший узник Кремля – Олег Сенцов, вмести с другими бывшими политическими заключенными, сжигают несколько российских флагов.

Об этом  передает НБН, ссылаясь на Facebook страничку Олега Сенцова.

Известно, что режиссер Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух и другие бывшие узники Кремля сейчас находятся на реабилитации в Латвии.

Читайте также:  Россия в Крыму разрабатывает сценарий захвата юга Украины - стали известны секретные маневры российских войск

На видео, которое Олег обнародовал в социальной сети, мужчины сжигают несколько российских флагов, правда, очень маленьких.

Gepostet von Oleg Sentsov am Sonntag, 15. Dezember 2019

Сам Сенцов так прокомментировал свой поступок:

«Появились с ребятами в санатории в Юрмале. Нарушаем режим, общаемся и сжигаем вражеские знамена».

Gepostet von Oleg Sentsov am Sonntag, 15. Dezember 2019

Стоит отметить, что настроение в бывших политических заключенных довольно радостное. Видимо, реабилитация в Латвии положительно сказалась на состоянии украинцев, которым пришлось побывать в российском плену.

Читайте также:  РФ обвиняет Украину в нарушении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве - Климкин

Ранее мы сообщали, что в России неожиданно похвалили Зеленского и признали свою вину по отношению к Украине — подробности резонансного заявления.  


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Похожие материалы

В Укринформе презентовали учебную выставку о спасении евреев во время Холокоста

Таисия Слепцова

Жены пленных на Донбассе пикетом встретили «нормандских» министров в Берлине

Таисия Слепцова

Военное положение не предусматривает конфискации личного имущества — Родион Тимошенко

Христина Качоровська

Добавить комментарий