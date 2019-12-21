Зеленский стал антиподом Путина в 2019 году – в Bloomberg рассказали, как президент удивил весь мир

Американское информагентство сообщило о том, что Владимир Зеленский в этом году стал ярчайшим примером «антиПутина» в 2019 году. Не только американцы, но и многие россияне считают Зеленского чуть ли не персонажем из американской драмы, который борется с несправедливой системой, пока Путин в Российской Федерации только потакает ей.

Об этой информации стало известно благодаря изданию AspiNews, сославшееся на доклад американской службы Bloomberg, передает «НБН».

«Для многих жителей Америки президент Украины – это персонаж американской драмы. Если бы не США, то в свое время Россия съела бы эту коррумпированную страну. Однако теперь у руля этой страны стоит Владимир Зеленский – ярчайший антипод Путину, и последнему стоит опасаться его», — сказано в начале сообщения службы.

Интересно то, что агентство обнародовало данные поисковых запросов по Зеленскому из Российской Федерации. Как оказалось, выборы в Украине стали самым популярным запросом в «Яндексе». В свою очередь, дебаты между Зеленским и Порошенко смотрели целых 6 миллионов россиян.

«Для жителей РФ невероятен тот факт, что в соседнем государстве человек подобный Зеленскому может стать президентом. Это дало россиянам пищу для размышлений. Во время дебатов главные лица страны стали на колени перед народом. Можно ли подобное представить в России?», — сказано в сообщении.

Напомним, в МИДе РФ сообщили, что для Украины настал момент истины – дипломат России обратился к Киеву насчет Донбасса.