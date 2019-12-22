Дипломаты стоят перед самым сложным вызовом в современной истории Украины — Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что работникам дипломатической службы приходится работать в нелегкое время и искать ответ на самый сложный вызов в современной истории Украины.

Поздравление министр опубликовал в Twitter.

"Коллеги, уважаемые работники дипломатической службы, искренне поздравляю с нашим праздником! Нам с вами на самом деле приходится работать в нелегкое время и искать ответ на самый сложный вызов в современной истории Украины. Но мы сможем. Мы сделаем это вместе. С днем ​​работника дипломатической службы!" — написал Пристайко.

Вітання Міністра закордонних справ України @VPrystaiko з нагоди Дня Дипломатичної служби України pic.twitter.com/BiPqLRlVEk

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 22 грудня 2019 р.

Также пресс-служба МИД в Twitter обнародовала письмо министра по случаю праздника.

"Как бы далеко друг от друга мы не работали, мы делаем одно общее дело — отстаиваем национальные интересы своей страны, защищаем права соотечественников. Это наша постоянное задача, но именно сейчас нам приходится выполнять ее в особенно сложных условиях. Более пяти лет тому назад Украина не по своей воле оказалась в эпицентре масштабного геополитического кризиса, вызванного военной агрессией России", — написал министр.

Пристайко отметил, что этот кризис "очевидно, не имеет положительного военного решения, а, следовательно, вся надежда на дипломатию, на солидарность и поддержку всего демократического мира".

"Сегодня победе над агрессивной политикой Кремля, освобождению временно оккупированных территорий должны быть подчинены все остальные наши задачи, какими бы важными они ни были сами по себе, — двусторонние отношения с другими странами и работа в международных организациях, экономическое сотрудничество и привлечение помощи, и даже такие стратегические приоритеты, как европейская и евроатлантическая интеграция", — отметил он.

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Как сообщал Укринформ, сегодня свой профессиональный праздник отмечают украинские дипломаты.

День работников дипломатической службы учрежден Указом Президента от 21 ноября 2005 года и отмечается ежегодно в этот день.

По материалам: ukrinform.ru