Реформа занятости: признаки «трудовых отношений» хотят прописать в новом законе

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает определить в законодательстве признаки трудовых отношений.

Об этом сообщил в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Минэкономики предлагает четко определить трудовые отношения в новом законопроекте о труде, который мы скоро вынесем на правительство. На сегодняшний день такого определения нет", — написал он.

По словам министра, отсутствие этого понятия в законодательстве позволяет создавать проблемы бизнесу при проверках и ухудшает права рабочих.

Милованов привел текст статьи 13 будущего законопроекта, согласно которой наличие трудовых отношений может устанавливаться по ряду признаков. В частности, лицу регулярно выплачивается вознаграждение в денежной или натуральной форме за работу, выполняемую (предоставляемые услуги) в интересах другого лица. Человек лично выполняет работы (предоставление услуг) по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы (предоставляются услуги), или уполномоченного им лица.

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При этом, работа выполняется (услуги предоставляются) на определенном лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляются услуги), или уполномоченным им лицом, рабочем месте с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка.

Еще один признак — лицо выполняет работы (предоставляет услуги) аналогичные по содержанию и характеру выполняемой работы штатными работниками работодателя.

В то же время, организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) обеспечивается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляются услуги), или уполномоченным им лицом.

Продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляются услуги), или уполномоченным им лицом, говорится в статье.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявлял, что в Украине будет проведена реформа занятости. В частности, в новом законе будут четко прописаны признаки трудовых отношений, поскольку на сегодняшний день работники не защищены от злоупотреблений из-за отсутствия норм законодательства.

По материалам: ukrinform.ru