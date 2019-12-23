Исторический диалог с Польшей: Дробович предлагает отойти от “перетягивания канатов”

Новоназначенный глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявляет, что в вопросах упорядочения исторических украинских захоронений на территории Польши прежде всего речь должна идти об уважении к погибшим.

Об этом он сказал во время своей первой пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

"Не может быть такого, что сорняки растут на братских могилах. Это недопустимо. И начинать мы должны с уважения человеческого достоинства. Мы должны отойти от перетягивания канатов на политической арене и начать историю общения о человеческом достоинстве, о правах человека. Умерший человек имеет право на уважение, с этого мы должны начинать. И я убежден, что мы найдем общий язык по этим вопросам с польской стороной», — сказал Дробович.

Он подчеркнул, что в начале января у него запланирована встреча с польским послом.

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«Я получил два политических сигнала от посольства Польши в Украине и от польского института национальной памяти о готовности к конструктивному сотрудничеству, готовность к диалогу и возобновлению многих проектов, которые были раньше», — сказал Дробович.

Также руководитель УИНП добавил, что в некоторых аспектах исторического сотрудничества с Польшей можно сменить ракурс диалога. По его словам, Архив репрессивных органов Советского союза может заинтересовать Польшу, Венгрию и другие страны.

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Как сообщал Укринформ, 18 сентября Кабинет министров Украины уволил главу УИНП Владимир Вятрович, который занимал эту должность с марта 2014 года. 4 декабря Кабинет министров назначил главой УИНП Антона Дробовича. Он подчеркнул, что неотложными задачами УИНП являются завершение процесса декоммунизации, признание на международном уровне Голодомора геноцидом, а также противодействие российской агрессии.

Антон Дробович — кандидат философских наук, эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арт-критик, член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Работает доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова и экспертом Института общественно-экономических исследований.

По материалам: ukrinform.ru