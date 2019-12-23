Началось рассмотрение апелляции Антоненко по делу Шеремета: Зал заседания под усиленной охраной (ВИДЕО)

На месте находится близко 100 правоохранителей.

В понедельник, 23 декабря, в Киевском апелляционном суде стартовало рассмотрение апелляционной жалобы от защиты Андрея Антоненко на решение суда первой инстанции.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УНН«.

Сторона защиты хочет обжаловать меру пресечения, согласно которой Антоненко находится под стражей.

Для обеспечения правопорядка, в суд привезли около сотни правоохранителей, которые стоят на страже возле зала заседаний.

Добре, коли рідна National Guard of Ukraine охороняє в суді громадський порядок, правда?😆 Gepostet von Адвокат Станіслав Кулик am Montag, 23. Dezember 2019

Напомним, ранее мы писали, что адвокат Антоненко опроверг доказательства вины своего подзащитного.