В Днепропетровской области женщина скончалась из-за некачественного наркоза

После его применения у 7 пациентов ухудшилось состояние здоровья.

Инцидент случился в No 9 городской больнице Камянского (Днепропетровская область). Здесь, из-за некачественного наркоза ухудшилось здоровье 7 пациентов, а одна женщина скончалась.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Укринформ«.

Данную информацию подтвердили в местном отделении полиции:

«Согласно предварительным данным, с 17 по 19 декабря в больнице проводились операции с использованием конкретного препарата (наркоза). После этого у семерых пациентов обнаружили ухудшение состояния здоровья и их пришлось перевести в областную больницу. Одна женщина скончалась».

Напомним, ранее мы писали, что в Украине зафиксировали сметь от ботулизма.