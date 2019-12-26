В ГБР готовы перейти три десятка следователей по «делам Майдана» — Рябошапка

Около 30 работников Генпрокуратуры, которые вели расследование "дел Майдана", готовы перейти в Государственное бюро расследований.

Об этом на брифинге заявил генпрокурор украины Руслан Рябошапка, сообщает корреспондент Укринформа.

Отвечая на вопрос, генпрокурор сказал: "27 или 28 человек, которые готовы перейти в ГБР".

Он уточнил, что группа, которая расследовала "дела Майдана", не распалась: "Есть управление процессуальных руководителей, которое является самостоятельным структурным подразделением и которое уже сейчас проводит неотложные следственные действия".

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Рябошапка добавил, что "у нас есть варианты, как решить проблему с тем, чтобы люди не были уволены до того момента, как они перейдут в ГБР; мы их юридически удерживаем".

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины фактически передала по подследственности в Национальное антикоррупционное бюро Украины дела относительно событий на Майдане в 2013-2014 годах.

По материалам: ukrinform.ru