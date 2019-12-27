Минцифры хочет запускать новую электронную услугу еженедельно

Министерство цифровой трансформации Украины каждую неделю хочет внедрять новую цифровую услугу.

Об этом вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил на брифинге 27 декабря в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы стараемся каждую неделю запускать новую цифровую услугу, недавно мы запустили "Электронный кабинет застройщика", это первая автоматическая услуга без участия чиновника", — сказал он.

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Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины уже тестирует несколько цифровых услуг: "Электронный кабинет застройщика", платформу "Сеть" и интернет-портал e-transport.gov.ua, который объединил электронные сервисы во всех сферах транспортной отрасли.

По материалам: ukrinform.ru