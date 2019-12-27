Пристайко выразил соболезнования семьям погибших во время авиакатастрофы в Казахстане

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в катастрофе пассажирского самолета в Казахстане.

Об этом он написал в Twitter.

"С глубокой скорбью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета в Казахстане. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", — отметил Пристайко.

З глибоким сумом дізнався про численні жертви катастрофи пасажирського літака у Казахстані. Мої щирі співчуття родинам загиблих та побажання швидкого одужання всім пораненим.@MFA_KZ

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 27 грудня 2019 р.

Как сообщал Укринформ, пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы — Нур-Султан, разбился при взлете. На его борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Известно о 15 погибших и 66 госпитализированных.

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По словам директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, среди пострадавших есть двое граждан Украины — женщина 1991-го и мужчина 1990 года рождения. Оба доставлены в больницу города Алматы. По информации врачей, у обоих травмы средней тяжести — проблемы с позвоночником, но угрозы их жизни нет.

По материалам: ukrinform.ru