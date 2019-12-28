Дело экс-беркутовцев: суд отказал в отводе новой группы прокуроров

Киевский апелляционный суд при рассмотрении апелляционных жалоб бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстрелах на Институтской, отказал в удовлетворении заявления представителей потерпевших относительно отвода новой группы прокуроров.

Об этом объявила председательствующая судья Маргарита Васильева, сообщает корреспондент Укринформа.

"Коллегия судей пришла к выводу, что заявление об отводе удовлетворению не подлежит", — отметила Васильева.

Ранее такое заявление в суд подали три представительницы пострадавших, в том числе и Евгения Закревская.

Решение суда потерпевшие, участвующие в заседании в режиме видеоконференции, встретили криками "Ганьба".

Адвокаты экс-беркутовцев попросили суд предоставить доказательства, подтверждающие полномочия адвокатов потерпевших.

Суд после технического перерыва объявил, что "нет оснований сомневаться в полномочиях указанных представителей".

На заседании в субботу присутствуют прокуроры Виталий Субботин, Александр Шеваленко, Сергей Куцый.

Как сообщалось, пяти бывшим бойцам спецподразделения "Беркут": Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому — инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

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В феврале прошлого года суд объединил уголовные производства по Маринченко, Тамтуре, Янишевскому, обвиняемых в расстреле 49 активистов Евромайдана, с производством по Зинченко и Аброськину, которых обвиняли в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

По данным Генпрокуратуры, в целом во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.

По данным МВД, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.

По материалам: ukrinform.ru