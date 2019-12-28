Прикордонникам підвищать грошове забезпечення на 15%
В 2020 году денежное довольствие пограничников увеличится в среднем на 15%.
Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, сообщает пресс-служба ГПСУ.
"Уже с января 2020 года уровень денежного довольствия пограничников увеличится в среднем на 15%", — сказал Дейнеко.
Читайте также: Дейнеко надеется на увеличение финансирования ГНСУ при корректировке бюджета
По его словам, 99 семей пограничников в конце года получили компенсацию за жилье. На это было направлено 112 милллионов гривень. Председатель Госпогранслужбы подчеркнул, что пограничники, получившие эту компенсацию, находились в очереди с 1987 года.
Читайте также: Для подрыва авто Шеремета использовали такое же вещество, как в мине Антоненко — полиция
По материалам: ukrinform.ru