Рябошапка обсудил переход в ГБР трех десятков следователей Генпрокуратуры

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обсудил с и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой детали перехода трех десятков следователей.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"В пятницу, 27 декабря 2019 года, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вместе со своими заместителями провел совещание с временно исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований Ириной Венедиктовой о переходе следователей и прокуроров ГПУ по делам о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах. В частности, были обсуждены детали завершения этого процесса и вопросы, связанные с состоянием расследования дел Майдана ", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, около 30 работников Генпрокуратуры, которые вели расследование "дел Майдана", планировали перейти в Государственное бюро расследований.

По материалам: ukrinform.ru