Укртелеком отложил повышение цен на домашние телефоны

Укртелеком отложил повышение цен на фиксированную телефонию, запланированное на 1 января 2020 года.

Соответствующее заявление размещено на сайте компании.

"Анонсированное с 1 января 2020 года повышение цен на фиксированную телефонию Укртелекома для населения отложено", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания сдерживает подорожание услуги фиксированной телефонии в пределах Украины, "учитывая ее социальную значимость для населения".

Как сообщалось, с 1 января 2019 года вступили в силу новые Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги. Стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения увеличилась: в городах на 9% — с 49,8 грн до 54,28 грн; в селах на 19% — с 45,6 грн до 54,28 грн.

Читайте также: В Укртелекоме с 1 января откажутся от устаревших услуг

В городах для бюджетных организаций абонплата увеличилась с 53,71 грн до 59,59 грн, для предприятий — с 54,67 грн до 59,59 грн. В селах для бюджетных организаций абонплата увеличилась с 49,86 грн до 59,59 грн, для предприятий — с 50,55 грн до 59,59 грн.

По материалам: ukrinform.ru