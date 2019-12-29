Автор проекта Закона «О медиа» опровергла мифы, которые возникли вокруг него

Заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и одна из авторов проекта Закона "О медиа" Евгения Кравчук рассказала о мифах, которые возникли вокруг подготовки законопроекта.

Об этом говорится в ее комментарии на портале Верховной Рады Украины.

Миф 1: Всех заставят получать лицензии.

На самом деле: Закон предусматривает лицензирование только и исключительно для тех вещателей, которые используют радиочастотный ресурс для наземного вещания — FM радио, и вещание, которое вы знаете как Т2. Радиочастотный ресурс является ограниченным, поэтому для его справедливого распределения система лицензирования должна остаться, чтобы зрители и слушатели получили лучшие предложения.

Миф 2: Начнутся бесконтрольные запрета распространения онлайн-медиа, штрафы, репрессии и т.д.

Кравчук напомнила, что онлайн-медиа являются такими же игроками, как и традиционные медиа. Система санкций меняется – сначала медиа получит предписание (обязательное для исполнения в определенные сроки письменное требование относительно устранения нарушений или требований законодательства), и только потом, в случае повторов — штраф, а наиболее жесткая санкция будет применяться исключительно судом. Речь идет о реакции со стороны Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, у которого появится больше полномочий, исключительно на контент, который нарушает законодательство.

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Миф 3: Законопроект разработали в Минкульте без учета мнения участников медиа-рынка.

На самом деле: Законопроект "О медиа" разрабатывался Комитетом ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики с привлечением медиа-экспертов, представителей профильных направлений в международных организациях, журналистов и всех, кто проявлял интерес. Евгения Кравчук отметила, что Комитетом был проведен целый ряд обсуждений, встреч в Комитете, презентаций, получено большое количество предложений, правок, "много очень профессиональных и ценных вещей были учтены".

Миф 4: Закон «О медиа» = Закон «О дезинформации»

"Законопроект "О дезинформации" является отдельным от законопроекта «О медиа» правовым наследием. Подготовкой его занимается Министерство и, насколько мне известно, в ближайшее время запланировано его представление в Верховную Раду. А что в проекте есть, то это ограничение относительно контента, который может навредить детям", — сообщила Евгения Кравчук.

Миф 5: Медиа-закон – лишь прикрытие для свертывания политики защиты украинского языка.

По словам Кравчук, Закон о языке с самого начала заложил схему, по которой язык на телевидении регулируется законом "О телевидении и радиовещании".

"Соответственно, эти нормы «переехали» без изменений к Закону о медиа", — подчеркнула она, добавив при этом, что предусмотрены нормы к видео на заказ и в состав пакетов провайдеров, которые стимулируют увеличение в пакетах провайдеров именно украиноязычных телеканалов.

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Кравчук также напомнила, что «"это рамочный законопроект, который фактически кодифицирует и осучаснить все украинское медийное законодательство, которое "застряло" в лучшем случае в 2000-ных годах".

Напомним: законопроект призван урегулировать отношения, связанные с распространением массовой информации и определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора (контроля) в этой сфере.

По материалам: ukrinform.ru