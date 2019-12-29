Минсоцполитики готовит систему “E-Social» к запуску в Украине

Советник министра социальной политики Денис Мацуй заявил, что в Украине скоро введут Информационно-аналитическую систему управления социальной поддержкой населения Украины "E-Social».

Об этом он сказал в видео, опубликованном на странице Минсоцполитики в Facebook.

"Функции взаимодействия с людьми будут организованы так, чтобы каждому было близко и удобно. Так называемый "E-Social», который улучшает качество и скорость заявления от людей, уже проходит этап тестирования и скоро будет введена ", — сказал Мацуй.

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По его словам, цель Минсоцполитики — "сделать так, чтобы министерство подавало руку в сложных ситуациях, а не было барьером, который надо преодолевать".

"Мы убеждены, что все 20 миллионов наших клиентов — от маленьких детей до пенсионеров — заслуживают новое качество социальных сервисов и услуг. У нас есть план готовой действенной социальной политики, который решает причины, а не только последствия проблем ", — добавил советник министра.

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Как известно, Информационно-аналитическая система управления социальной поддержки населения Украины (E-SOCIAL) создается в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" за средства займа Международного банка реконструкции и развития №8404-UA.

В рамках введения Системы предполагается создание централизованной информационной системы, основанной на использовании прикладного программного обеспечения уровня Enterprise, с обеспечением доступа пользователей к прикладным задачам через веб-интерфейс.

По материалам: ukrinform.ru