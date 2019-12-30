СБУ и в дальнейшем будет работать над возвращением домой всех пленных — Баканов

Служба безопасности Украины будет работать над тем, чтобы вернуть всех пленных украинцев, которые находятся на оккупированных территориях.

Об этом сказал глава СБУ Иван Баканов, передает пресс-служба СБУ.

Во время встречи пленных в аэропорту Борисполь в воскресенье, 29 декабря, Баканов сказал, что вопрос возвращения украинцев является вопросом защиты национальных интересов.

"Мы будем работать и дальше — пока все украинцы, которые являются пленниками России и квази-республик, не окажутся дома. Служба безопасности Украины продолжит прилагать максимум усилий, чтобы инициатива президента Владимира Зеленского относительно освобождения всех украинских граждан была реализована на все 100 процентов", — отметил он.

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Он убежден, что именно в таких делах и проявляется реальная защита интересов государства.

"Украина не оставляет в беде своих соотечественников. Спасибо всем, кто был вовлечен в процесс обмена. В сегодняшнем результате – ваша большая заслуга. Знаю, какая ответственность была возложена на ваши плечи и сколько кропотливой и непубличной работы было сделано", — подчеркнул Иван Баканов.

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Как сообщал Укринформ, 9 декабря в Париже Президент Французской Республики, Канцлер Федеративной Республики Германия, Президент Российской Федерации и Президент Украины на нормандском саммите, в частности, решили, что стороны будут принимать меры поощрения Трехсторонней контактной группы способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам.

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23 декабря во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это предусмотрено итогам саммита лидеров стран "нормандского формата" в Париже.

29 декабря во время большого обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО на КПВВ "Майорское" на подконтрольную Украине территорию вернулись 76 пленников.

По материалам: ukrinform.ru