Глава УГКЦ пожелал украинцам новых сил и свершений в следующем году

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав поздравил украинцев с Новым 2020 годом.

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

«Нашей украинской общиной по разным частям земного шара входим в Новый 2020 года. Пусть этот переход будет для нас переходом, который позволит переступить порог надежды», — сказал Предстоятель в своем видеообращении.

Глава УГКЦ попросил поблагодарить Господа Бога за прожитый прошлый год, за всю благодать, которую мы от Него получили.

«Но просим Его: сопровождай нас, Господь, и в этом Новом году. Пусть эта новизна придет к нам от Тебя, пусть этот Новый год нам принесет новые свершения, новые силы, новые надежды, новые хорошие плоды для развития нашего народа, нашей Церкви», — сказал Блаженнейший Святослав.

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«Всем вам, входящим в Новый год, хочу пожелать новой радости, полноты Божьей благодати. Пусть Господь Бог сопровождает каждого из вас в ваших дорогах в этой земной жизни. Благословит и поддержит все ваши добрые намерения. Пусть в этом Новом году Господь Бог явит нам свое новое лицо, которое превзойдет наши ожидания», — пожелал предстоятель УГКЦ.

По материалам: ukrinform.ru