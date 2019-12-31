Спасатели перешли на «праздничный» усиленный режим

Общество
Таисия Слепцова0
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Спасатели перешли на "праздничный" усиленный режим

Органы управления и формирования ГСЧС переведены на усиленный режим несения службы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В период празднования новогодних и Рождественских праздников, спасатели в усиленном режиме обеспечивают защиту населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций и пожаров. В частности, в период с 29 декабря по 2 января и с 4 по 8 января 2020 года органы управления и формирования Службы переведены на усиленный режим несения службы", — отмечается в сообщении.

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Спасатели перешли на "праздничный" усиленный режим

В это время обеспечивается усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности и организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Нацполиции, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на задействованных объектах и ​​на случай совместных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и опасных событий.

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Спасатели перешли на "праздничный" усиленный режим

Как сообщалось, в период праздников в системе ГСЧС на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники. При осложнении ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств ГСЧС более 13 тыс. человек и 3 тыс. 700 единиц техники.

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Фото: ГСЧС

По материалам: ukrinform.ru


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