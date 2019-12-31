В миссии ООН прокомментировали обмен пленными и освобождение ексберкутівців

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине приветствует одновременное освобождение содержащихся под стражей лиц, которое состоялось 29 декабря на КПВВ «Майорское» в Донецкой области.

Об этом говорится в заявлении мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

При этом в миссии заявили, что освобождение бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в причастности к убийству более 40 протестующих 20 февраля 2014 года, усложнит рассмотрение дел Майдана.

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"Передача пяти сотрудников спецподразделения «Беркут», которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014 года, на территорию, контролируемую самопровозглашенными «республиками», существенно усложнит осуществление правосудия и соблюдение права жертв на справедливость. Ранее, в этом же деле, усилия Генеральной прокуратуры заочно привлечь к ответственности других сотрудников «Беркута», которые сбежали из страны, оказались безрезультатными", — говорится в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, 29 декабря, на КПВВ “Майорское” в Донецкой области состоялся обмен пленными. В Украине вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 лицо, но 14 отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

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В списке на обмен оказались и пятеро бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский.

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес постановление об изменении мер пресечения на личные обязательства пятерым бывшим сотрудникам спецподразделения «Беркут» в деле о расстрелах на Майдане.

По материалам: ukrinform.ru