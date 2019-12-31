В Польше из-за запросов РФ об экстрадиции отправили в тюрьмы семерых украинцев

В 2016-2019 годов в Польше задержали 19 граждан Украины в связи со внесением данных о них в систему Интерпол для дальнейшей экстрадиции в Российскую Федерацию.

Об этом Громадському радіосообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Сейчас же в пенитенциарных учреждениях в Польше находятся семь украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в Российскую Федерацию. Еще трем украинцам, которые также разыскиваются российской стороной, суд избрал меру пресечения в виде запрещения покидать территорию Польши.

В украинском МИД добавили, что выдача российской стороне четырех граждан Украины была невозможна. Почему — в ведомстве не объяснили.

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Так же там не объяснили, где находятся еще пятеро задержанных.

Как рассказали Громадському радіо в МИД, основанием для подготовки запросов об экстрадиции, в основном, было подозрение задержанных граждан в причастности к совершению правонарушений — торговля оружием, контрабанда наркотических средств, разбойные нападения.

В то же время, как ранее сообщил Громадському радіо представитель Уполномоченного по правам человека Андрей Мамалыга, речь идет о задержании в Польше добровольцев и участников АТО.

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«Якобы Польша заявляет, что их выдавать не будет, но и отказывается их освобождать. Таким образом, запущен так называемый экстрадиционный механизм, который четко выписан в соответствующих конвенциях. С одной стороны, Польша говорит: «Мы выполняем взятые на себя международные обязательства, в том числе — перед Россией». А с другой стороны — «Мы поддерживаем Украину в ее борьбе против России». Для того чтобы это решить, необходимо принять политическое решение — вы все-таки поддерживаете Украину, или выполняете международные обязательства», — заявлял Мамалыга.

Как сообщалось, 9 ноября в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России задержали сотрудника секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура.

Сразу после задержания Мазура Министерство внутренних дел направило представление об исключении ветерана из розыска Интерпола.

14 ноября Мазур вернулся в Украину.

Фото: cacds.org.ua

По материалам: ukrinform.ru