Льготникам разрешили переходить на наличную форму выплат в любое время

Общество
Таисия Слепцова0
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Льготникам разрешили переходить на наличную форму выплат в любое время

С 1 января 2020 года льготные категории украинцев вправе подать заявление о переходе на монетизированную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги в любое время.

Соответствующее решение было принято правительством 27 декабря, сообщают на странице Министерства социальной политики в Facebook.

"С 1 января 2020 года льготные категории украинцев будут иметь право в любое время подать заявление о переходе на монетизированную (наличную денежную) форму выплат на жилищно-коммунальные услуги", — говорится в сообщении.

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Таким образом, Минсоцполитики отменило ограничения, не позволявшие украинцам подать заявление на "монетизацию" льгот на отопительный период после 15 октября и на неотапливаемый период — 15 мая.

По материалам: ukrinform.ru


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