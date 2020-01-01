С сегодняшнего дня повышаются размеры соцпомощи для семей с приемными детьми

С 1 января 2020 года повышаются размеры государственной социальной помощи для поддержки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в патронатных, приемных семьях, в детских домах семейного типа.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская на своей странице в Facebook.

"С целью поддержки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в патронатных, приемных семьях, в детских домах семейного типа, с 1 января 2020 года повышены размеры государственной социальной помощи с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста, а для детей с инвалидностью — с 2 до 3,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста", — сообщила Соколовская.

Кроме того, по ее словам, увеличивается и размер денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям с 70% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста за каждого ребенка-воспитанника и каждого приемного ребенка до 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждого ребенка-воспитанника и каждого приемного ребенка.

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Соколовская отметила, что средства на повышение указанных инициатив заложены Министерством социальной политики в государственном бюджете на 2020 год.

По материалам: ukrinform.ru