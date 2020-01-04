Какие эмоции у украинцев вызвало новогоднее поздравление Зеленского
Украинцы оценили новогоднее поздравление Президента Владимира Зеленского на 7,3 из 10 возможных баллов.
Говорится в отчете опроса онлайн-панели Gradus.
84% опрошенных смотрели новогоднее выступление Президента, из них 77% смотрели поздравление на ТВ.
Большинство эмоций, которые вызвало поздравления Зеленского относятся к положительному спектру:
надежда — 36%;
оптимизм — 30%;
интерес — 29%;
вдохновение — 27%;
гордость — 24%;
удовольствие — 21%;
радость — 17%.
Лишь у 2% поздравления вызывало страх. На вопрос ответили 504 респондента.
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Gradus репрезентирует население городов размером более 50 тысяч жителей в возрасте 18-60 лет.
По материалам: ukrinform.ru