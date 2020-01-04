Освобожденного из плена Галазюка посадили за «оккупированный Донбасс» и «ДНР» в кавычках









1

Уголовное дело против заявленного из плена боевиков в рамках обмена 29 декабря Олега Галазюка основывалось на том, что он назвал Донбасс оккупированной Россией территорией и написал "ДНР" в кавычках.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Там прямым текстом так и написано, что моя преступность заключалась в том, что очевидные для всего мира вещи — как то, что это оккупированные территории — приравнивались к "разжиганию межнациональной вражды" и также к "экстремизму". Так и пишут, что я совершил преступления, я, кстати, называл своими именами, то есть, что "ДНР" — это территория, не признанная миром, она оккупирована Россией. Было еще заключение так называемого эксперта, которое я обжаловал. Из этого заключения приравнивадось к преступлению то, что я заключил слово "ДНР". Я планировал написать статью, которая так и називается: "За кавычки в слове "ДНР" — 16 лет", — сказал Галазюк.

Он отметил, что все было построено на виртуальных доказательствах.

"Никто не проводил эксперимент, фотографировал ли я эту технику, никто не выезжал на «место преступления. Например, в 2015 году я выезжал в Киев, в Фастов, но в деле сказано, что я в этот момент находился в Торезе. Адвокат представила справку — не знаю, где она ее взяла, может, в Украине ей где-то дали — что я был 4 месяца на подконтрольной территории. Но "судья" не приняла этот аргумент. Она сказала: раз я сам признавал, что "Письма из оккупированного Донбасса" пишут люди, которые там находятся, значит я был в Торезе", — отметил Галазюк.

Читайте также: Освобождённый украинский пленный рассказал о пытках в ФСБ

Как сообщалось, 29 декабря во время большого обмена удерживаемыми лицами из ОРДЛО на КПВВ "Майорское" на подконтрольную Украине территорию вернулись 76 пленников.

Клиническая больница "Феофания" приняла 64 освобожденных украинцев.

Фото: Радио Свобода

По материалам: ukrinform.ru