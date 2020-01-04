В Тернопольской области произошел взрыв в клубе: Пострадали 8 детей

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В одном из сел в Тернопольской области произошел пожар в местном клубе, где дети готовились к рождественским праздникам, сообщает «НБН«.

Отмечается, что 3 января в 17:40 к спасателям поступило сообщение о взрыве неизвестного происхождения, который привел к пожару в помещении клуба села Угрынив.

«В 17:58 пожар был локализирован, а через 12 минут — полностью ликвидирован. Пожар разгорелся на площади 30 кв. м. В результате пожара 8 детей пришлось госпитализировать в больницу с ожогами».

По факту возгорания уже открыли уголовное производство. Ведомости внесли в ЕРДР по ст. 272 ч. 2 УКУ — нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Согласно предварительной версии, причиной взрыва в клубе стала утечка газа. Известно, что накануне взрыва в помещении проводили ремонтные работы по газу. На месте пожара обнаружили старую газовую трубу, в которую сделали врезку. Вероятнее всего, что газ из старой трубы попал в помещение и его накопление привело к взрыву.

Напомним, ранее мы писали, что за за первые дни 2020 года в пожарах погибло 29 людей.