<img class="aligncenter" title="Епифаний очертил отношение ПЦУ к легализации медицинской марихуаны » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/027f021e86bfeef87ef41a413fd8ed78.jpg» alt=»Епифаний очертил отношение ПЦУ к легализации медицинской марихуаны » width=»100%» />

Православная церковь Украины не вникала в вопрос легализации медицинской марихуаны.

Об этом заявил глава ПЦУ Епифаний в интервью "Радио Свобода".

"В целом мы пока не вникали в этот вопрос. Мы, конечно, делали определенные заявления относительно вакцинации, тех актуальных вопросов, которые сейчас беспокоят в целом наше общество. И мы поддерживаем те вещи, которые являются полезными для сохранения здоровья человека. Сейчас пока еще государство не разработало определенного четкого видения или определенного законопроекта или определенных норм правительства, которыми это вопрос сформовали бы. Когда мы будем видеть, что это вопрос нормирован уже на выходе, то, соответственно, мы также будем делать определенные заявления, или поддерживаем, или не поддерживаем", – сказал Епифаний.

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Напомним: в мае народные депутаты восьмого созыва зарегистрировали законопроект, который регулирует использование каннабиса для нужд медицины и марихуаны. Соответствующая петиция на сайте парламента собрала необходимые 25 тысяч подписей. Впрочем, восьмой созыв Верховной Рады не успело рассмотреть этот документ, и 28 июля он был отозван.

По материалам: ukrinform.ru