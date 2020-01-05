Показа мод в здании столичного костела не будет — Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что показа мод в здании Национального дома органной и камерной музыки, который одновременно является костелом Святого Николая, не будет.

Об этом он написал в Facebook.

По словам Бородянского, поскольку Национальный дом органной и камерной музыки одновременно является действующим костелом, "любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля".

"Устно настоятель уже дал отрицательный ответ", — проинформировал он.

Ранее о планируемом показе критически высказался в своем Twitter посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий: "Показ мод в захваченной большевиками и до сих пор не возвращенной киевской святыне?".

Pokaz mody w zagrabionej przez bolszewików i dotychczas niezwróconej kijowskiej świątyni? https://t.co/AY5AC1uOF2

— Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) January 4, 2020

Фото: igotoworld.com

По материалам: ukrinform.ru