Показа мод в здании столичного костела не будет — Бородянский
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что показа мод в здании Национального дома органной и камерной музыки, который одновременно является костелом Святого Николая, не будет.
Об этом он написал в Facebook.
По словам Бородянского, поскольку Национальный дом органной и камерной музыки одновременно является действующим костелом, "любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля".
"Устно настоятель уже дал отрицательный ответ", — проинформировал он.
Ранее о планируемом показе критически высказался в своем Twitter посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий: "Показ мод в захваченной большевиками и до сих пор не возвращенной киевской святыне?".
Pokaz mody w zagrabionej przez bolszewików i dotychczas niezwróconej kijowskiej świątyni? https://t.co/AY5AC1uOF2
— Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) January 4, 2020
Фото: igotoworld.com
По материалам: ukrinform.ru