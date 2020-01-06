Год назад Православная церковь Украины получила Томос

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6 января 2019 года Православная церковь Украины получила Томос — патриаршую грамоту, которая официально утверждает канонический автокефальный статус церкви.

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос, которым предоставил независимый статус Православной церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года.

6 января в Патриаршем храме Святого Георгия на Фанаре состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отправили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

В своей речи Варфоломей подчеркнул, что Украинская церковь стала пятнадцатой среди церквей, которые получили автокефалию.

В Украине Томос впервые продемонстрировали на праздничной Божественной литургии 7 января в Софии Киевской.

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По состоянию на октябрь 2019 года Православная церковь Украины насчитывала семь тысяч приходов, 47 епархий и 77 монастырей.

Поместную церковь Украины уже признали Элладская церковь и Александрийский патриархат.

По материалам: ukrinform.ru