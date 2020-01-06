В Словакии в массовом ДТП пострадали пятеро украинцев — СМИ

В словацких Татрах в воскресенье произошла масштабная дорожная авария с участием 20 транспортных средств, в которой пострадали украинцы.

О ДТП сообщает портал HNonline.

"На автотрассе D1 за Шпишским Швторком произошла массовая авария, в которой столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, как отмечает портал, на месте ДТП пострадали двое людей. На момент аварии в транспортных средствах была 41 человек.

В то же время сообщество “Специальный контроль” сообщает, что в аварии возле словацкого города Попрад на автодороге D1 пострадали 10 человек, среди них пятеро украинцев.

Отмечается, что двое пострадавших украинцев доставили в клинику. У них незначительные травмы.

Микроавтобус с украинцами направлялся из Праги на Львовщину.

Причиной ДТП стала непогода на автотрассе D1.

Фото: полиция Словакии

По материалам: ukrinform.ru