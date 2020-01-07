Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поздравил с Рождеством украинцев на оккупированных территориях и тех, кто находится в несправедливом заключении.

Об этом он сказал после праздничного богослужения в Михайловском Златоверхом соборе, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня, поздравляя всех из золотоверхого Киева, мы шлем наши рождественские поздравления всем тем, кто сейчас находится либо в оккупации, либо в несправедливом заключении. Мы желаем, чтобы Господь поскорее освободил вас, и в дальнейшем будем молиться, чтобы тот мир, который принес новорожденный Спаситель, прежде всего воцарился в нашей душе, а дальше, чтобы этот мир, справедливый мир, воцарился и в нашем украинском государстве. Мы в это верим ", — сказал Епифаний.

Предстоятель Украинской православной церкви напомнил, что в 2019 году в Православную церковь Украины перешло около 600 приходов УПЦ Московского патриархата.

Читайте также: В Михайловском соборе состоялась Божественная литургия

"Мы (церковь — ред.) сохранили наше единство, мы доказали, что мы уже зрелые. … Со стороны Московского патриархата к нашей церкви присоединилось около 600 приходов. И в дальнейшем мы как Украинская церковь, церковь украинского народа мы будем делать все, чтобы украинское государство утверждалось, потому что украинская церковь является той духовной основой, на которой в будущем мы сможем построить то государство, о котором мы все с вами мечтаем — независимую, единую, европейскую демократическую Украину ", — сказал Епифаний.

Как сообщал Укринформ, 6 января Православная церковь Украины праздновала годовщину обретения Томоса об автокефалии.

По материалам: ukrinform.ru