Итальянский лоукостер отменил часть рейсов из Украины

Итальянский лоукостер авиаперевозчик Ernest Airlines, которого ранее лишили лицензии, отменил четыре рейса из Киева, Львова и Одессы за последние два дня, 5 и 6 января.

Об этом сообщает портал Avianews.

Так, 5 января был отменен рейс EG 544 из Одессы в Рим, 6 января — рейсы EG 236 из Киева в Рим, EG 498 из Киева в Милан и EG 278 из Львова в Неаполь.

Портал со ссылкой на сервис flightradar24 отмечает, что из четырех самолетов, которые есть во флоте Ernest Airlines, сразу два отправили в аэропорты, никак не связанные с маршрутной сетью лоукоста.

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Напомним: авиационные власти Италии ENAC 29 декабря объявила о прекращении действия лицензии лоукостера Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года.

Авиаперевозчику запретили продажу билетов, однако предоставили возможность выполнить перелеты в пиковый период перевозок в новогодние праздники с целью защиты пассажиров, которые уже имеют купленные билеты.

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К слову, эта авиакомпания недавно открыла представительство в Киеве и пообещала расширить полетную сетку. В настоящее время маршрутная сеть перевозчика включает четыре украинских города — Киев, Львов, Харьков и Одессу. Из Украины Ernest летает в Италию (Рим, Милан, Неаполь, Бергамо, Венецию, Геную и Болонью).

Фото behance.net

По материалам: ukrinform.ru