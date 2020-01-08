Киевстар временно отменил плату за звонки в Иран

Мобильный оператор "Киевстар" с 8 по 10 января 2020 года не будет взимать плату за звонки на номера мобильной или фиксированной связи в Иране. К таким мерам оператор пошел в связи с авиакатастрофой, в которой погибли 176 человек, из них 11 украинцев.

Об этом сообщается на странице "Киевстар" в Facebook.

"В связи с трагическими событиями на территории Исламской республики Иран, компания Киевстар выражает соболезнования семьям погибших пассажиров рейса №PS752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины". С 8 по 10 января 2020 года средства за звонки из сети Киевстар на номера мобильной или фиксированной связи в Иране взиматься не будут", — говорится в сообщении.

Как уточнили в "Киевстар", все расходы на звонки вернутся в течение дня, когда был осуществлен звонок.

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Как сообщал Укринформ, в среду, 8 января, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", совершавший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на борту самолета было 177 человек: 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

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Большинство погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране являются гражданами Ирана (82) и Канады (63). Среди погибших также было 10 граждан Швеции, 4 — Афганистана, и по 3 граждан ФРГ и Великобритании.

Вероятной причиной катастрофы самолета называют возгорание двигателя.

По материалам: ukrinform.ru