Новый образовательный портал поможет безработным трудоустроиться

В государственной службе занятости стартовал новый проект для успешного трудоустройства украинцев – Образовательный портал государственной службы занятости.

Об этом сообщила директор Государственного центра занятости Ольга Макогон, сообщает Правительственный портал.

«Новый сервис поможет безработным развивать собственные навыки, необходимые для успешного трудоустройства, получить новые компетенции и пройти профессиональное обучение», — отметила Макогон.

На сайте будут внедряться новые образовательные программы, разработанные совместно с работодателями, будут проводиться вебинары и дистанционное обучение. Большинство материалов будет размещаться в видеоформате.

Благодаря новому сервису смогут также повышать свою квалификацию и работники государственной службы занятости. Это будет крупнейшая база возможностей.

«Портал поможет реализовать важную для службы задачу — найти достойную работу каждому украинцу и квалифицированный персонал каждому работодателю», — подчеркнула Макогон.

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Новый сервис позволит: развивать личные компетенции, востребованные на рынке труда; получить актуальную информацию по поиску работы и подбору персонала; научиться составлять резюме современного формата; подготовиться к собеседованию с работодателем; выбрать образовательные курсы и вебинары для безработных, в том числе те, которые проводятся центрами профессионально-технического образования государственной службы занятости.

Образовательный портал Государственной службы занятости разработан во исполнение Программы деятельности Кабмина, указа Президента Украины №837/ 2019.

По материалам: ukrinform.ru