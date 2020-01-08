Опубликовали имена экипажа самолета, который разбился в Тегеране

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало имена членов экипажа самолета авиакомпании МАУ, который разбился в Иране 8 января.

На борту самолета находились трое пилотов и шестеро бортпроводников, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры в Facebook.

Пилоты: Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич.

Бортпроводники: Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна.

В ведомстве также выразили соболезнования семьям и близким погибших.

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Как сообщал Укринформ, в среду, 8 января, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на борту самолета было 177 человек: 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Большинство погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране являются гражданами Ирана (82) и Канады (63). Среди погибших также были 10 граждан Швеции, 4 — Афганистана, и по 3 граждан ФРГ и Великобритании.

Фото: AA

По материалам: ukrinform.ru