Глава МИД Швеции сделала запись в Книге скорби в Посольстве Украины

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде 9 января посетила Посольство Украины в Стокгольме и от имени правительства Швеции сделала запись в Книге скорби в связи с катастрофой самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Об этом Линде сообщила в Twitter.

"Сегодня посетила Посольство Украины в Стокгольме, чтобы выразить глубочайшие соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тегеране. Мои мысли с вами", — написала она.

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Как сообщал Укринформ, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По последним данным, на борту самолета находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. По данным МИД, среди погибших также 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, а также трое граждан ФРГ и Великобритании.

По материалам: ukrinform.ru