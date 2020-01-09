Конвенция о равных правах женщин и мужчин остается актуальной и через 40 лет — эксперт

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) и после 40 лет с даты принятия остается актуальным механизмом для развития государственной политики относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Об этом сказала Правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко во время экспертного чтения на тему "Обязательства государства в соответствии с Конвенцией ООН относительно ликвидации дискриминации в отношении женщин. Статьи 2 и 3 Конвенции", которое состоялось в Укринформе.

"И после 40 лет после своего принятия Конвенция остается актуальным живым механизмом, из которого мы можем черпать немало идей, принципов, механизмов для того, чтобы развивать государственную политику обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, и работать для того, чтобы уменьшать дискриминацию, и вообще ликвидировать дискриминацию в отношении женщин", — сказала Левченко.

Экспертное чтение на тему ликвидации дискриминации в отношении женщин / Фото: Елена Худякова, Укринформ

В то же время она отметила, что Конвенция является "неисчерпаемым документом, соприкасаясь с которым, каждый раз мы находим новые смыслы и сенсы".

"Сегодня наше мероприятие посвящено обсуждению второй и третьей статей Конвенции, которые формулируют обязательства государства относительно ликвидации дискриминации в отношении женщин. И непосредственно наше мероприятие посвящено обязательству государства. Без сомнения, каждая статья — статья об обязательствах государства, но такие общие принципы — они сформулированы в этих первых двух статьях", — пояснила Левченко.

По ее словам, такое обсуждение "должно способствовать увеличению понимания этого документа для разных групп", а также — применению положений конвенции на практике.

Левченко напомнила, что 18 декабря 2019 года исполнилось 40 лет со дня принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW). Настоящую Конвенцию ратифицировали свыше 190 стран-членов ООН.

Украина присоединилась к Конвенции 19 декабря 1980 года.

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Конвенция является международно-правовым документом, который устанавливает высокие стандарты в области прав человека и гендерной политики.

Участие в чтениях приняли также представители министерств социальной политики и внутренних дел Украины, общественных организаций, учебных заведений, Верховного Суда Украины, и т. д.

По материалам: ukrinform.ru