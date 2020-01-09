Нацсовет напоминает медиа о ведении вещания в День траура

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания напоминает телерадиоорганизациям, что 9 января объявлено Днем траура, и рекомендует при планировании программ и передач на этот день руководствоваться Правилами ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"В соответствии с Указом Президента Украины от 8 января 2020 года № 1 в связи с трагедией, которая произошла вследствие катастрофы пассажирского самолета частного акционерного общества "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 8 января 2020 года в Исламской Республике Иран и привела к многочисленным человеческим жертвам, с целью почтения памяти погибших 9 января объявлено в Украине днем ​​траура", — напомнили в Нацсовете.

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Как отмечается, соответствующие Правила ведения вещания на теле- и радиоканалах в такие дни утверждены решением Национального совета от 23.07.2015 № 1146, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 11.08.2015 под № 967/27412.

По материалам: ukrinform.ru