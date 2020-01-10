Государство без гражданского общества будет следовать ленинской модели — эксперт

В Украине много лет идет борьба за формирование полноценного гражданского общества, но власть, любая, все эти десятилетия делала всё для того, чтобы гражданское общество не состоялось, потому что это не в ее интересах.

Такое мнение в интервью Укринформу высказал член правления Института социально-экономических исследований, социальный и военный психолог Олег Покальчук.

По словам Покальчука, «в нашей ситуации власть, любая, все эти десятилетия делала всё для того, чтобы гражданское общество не состоялось, потому что это не в их интересах. О феодальности только ленивый не писал. Ведь это очень удобно – управлять такой, не очень сообразительной массой людей, хваля их, почесывая за ушком, время от времени подбрасывая им какие-то косточки: «Это очень вкусно, ешь, смотри, как это хорошо, это европейское…». Такое вот позитивное поглаживание вырабатывает условные рефлексы – люди даже не понимают, что их дурят за три копейки все эти десятилетия, слова красивые говорят…».

В то же время «опираться на мнение важно, потому что общество может обидеться и взбунтоваться, вот Майдан – это вполне нормальная реакция. А политики сейчас думают, что этого не случится, мы как-то обжулим, обхитрим, пропетляем. Но это – опасные игры».

Эксперт подчеркнул, что «в Украине много лет идет борьба за формирование полноценного гражданского общества – эта прослойка очень важная и нужная. Но как только она начинает вырастать и быть самостоятельной – на нее набрасываются абсолютно со всех сторон, потому что видят в ней некую конкуренцию, угрозу, смену вообще всего. Но это все равно случится, без этой прослойки общество всегда будет «палити пана і тікати на Січ» – классическая украинская проблема. А государство без гражданского общества всегда будет следовать ленинской модели государства, чтобы был аппарат насилия: «Идите работать или в тюрьму!», всегда будет тяготеть к этому».

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«Поэтому наша задача — эти позиции развивать и закреплять, но в терминах и понятиях ХХІ века, а не ХХ. Нужно немножко осовременить его (гражданское общество — ред.), потому что время-то сильно сдвинулось и обстоятельства меняются очень быстро, информация в мире каждые 18 месяцев удваивается», — отметил социальный психолог.

По материалам: ukrinform.ru