Экипаж самолета действовал в соответствии с командами иранского диспетчера — президент МАУ

Экипаж самолета МАУ, который выполнял рейс PS752 и был сбит иранскими военными 8 января, действовал в рамках определенных аэропортом Тегерана маршрутов и в соответствии с командами диспетчера.

Об этом президент "МАУ" Евгений Дыхне сказал на брифинге в субботу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Есть определенные маршруты, за которые отвечает аэропорт. И наш рейс действовал в рамках определенных аэропортом маршрутов и в рамках тех команд, которые получал от диспетчера. Связь была, были переговоры с диспетчером. Диспетчер давал указания, как действовать на маршруте. Это стандартные указания, которые практически каждый день нашего вылета из Тегерана одинаковые", — объяснил президент МАУ.

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Он подчеркнул, что трассы залета и вылета самолетов в аэропортах определяются именно их администрациями, то есть, в данном случае — аэропортом Тегерана. Эту информацию выкладывают в специальную систему.

"Все наши стандартные курсы исторические. Этот рейс шел в фарватере наших исторических курсов и никаких отклонений не было", — подчеркнул также Дыхне.

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Как сообщалось, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет "Международных авиалиний Украины". На борту авиалайнера находилось 176 человек, все они погибли. В их числе 11 украинцев — два пассажира и девять членов экипажа. Пассажирами были также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Иран 11 января признал, что его военные случайно сбили украинский пассажирский самолет.

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Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла в результате технической проблемы самолета. Однако утром 11 января Иран объявил, что сбил украинский пассажирский самолет случайно. Авиалайнер вылетел из аэропорта и, приблизившись к засекреченной военной базе, был воспринят как вражеский объект.

В этой связи министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что к авиакатастрофе привела "человеческая ошибка".

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Президент Ирана Рухани извинился за уничтожение иранскими военными украинского пассажирского самолета, назвав это катастрофической ошибкой.

По материалам: ukrinform.ru