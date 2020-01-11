Поражение самолета МАУ ракетой: журналист обнародовал детали

Журналист Юрий Бутусов обнародовал детали катастрофы самолета авиакомпании МАУ, сбитого российской ракетой 9М330 ЗРК "Тор" в Иране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие фотографии.

«Первые кадры — детали корпуса украинского «Боинга», пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК «Тор». Цельные фрагменты нижней передней части фюзеляжа найти пока не удалось — очевидно, именно сюда пришлось попадание ракеты. От кабины пилотов уцелела верхняя часть — она была пробита поражающими элементами изнутри кабины, что указывает на взрыв снизу», — отметил он.

Кроме того, по словам Бутусова, обнаружен паспорт гражданина Канады с пробоинами, также схожими на поражающие элементы.

Работа украинских экспертов продолжается.

Ранее Бутусов сообщал, что украинские эксперты обнаружили фрагменты пробоин от взрыва зенитной ракеты в кабине экипажа украинского самолета.

Как сообщал Укринформ, Иран 11 января признал, что его военные случайно сбили украинский пассажирский самолет.

В связи с этим министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифи написал, что к авиакатастрофе привела «человеческая ошибка».

Читайте также: Электронную ДНК-формулу утром отправили украинским экспертам в Тегеран — Гончарук

Президент Ирана Хассан Рухани извинился за уничтожение иранскими военными украинского пассажирского самолета, назвав это катастрофической ошибкой.

Утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет «Международных авиалиний Украины». На борту самолета находилось 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru